Klaus Iohannis i-a trimis un mesaj de felicitare lui Frank-Walter Steinmeier, ales duminica presedintele Germaniei: Romania, un partener de incredere si stabil al Germaniei

"Relatia dintre Romania si Germania este una excelenta, de natura strategica, aspect confirmat de intensitatea dialogului nostru politic, a cooperarii economice si sectoriale, a legaturilor interumane, dar si prin impartasirea acelorasi valori democratice fundamentale.Romania reprezinta, la nivel european si regional, un partener de incredere si stabil al Germaniei, dar si un promotor convins, pe care se poate conta, al necesitatii de consolidare a proiectului european.In acelasi timp, Germania este deja de multi ani primul partener comercial al Romaniei si al treilea investitor in tara noastra, iar potentialul de dezvoltare al acestei dimensiuni continua sa fie unul ridicat. Nu in ultimul rand, pe romani si germani ii leaga o prietenie profunda, care se datoreaza mai ales convietuirii de secole a romanilor, sasilor si svabilor in Transilvania, Banat si Bucovina. Lor li se adauga cei aproximativ jumatate de milion de romani stabiliti in Germania.Anul 2017 are o simbolistica aparte prin aniversarea a 50 ani de la stabilirea relatiilor diplomatice si a 25 de ani de la semnarea Tratatului privind cooperarea prieteneasca si parteneriatul in Europa. Imi exprim speranta ca vom avea cat mai curand oportunitatea unei intalniri in care sa marcam impreuna importanta acestui moment."