Ana Birchall, ministru interimar al Justitiei: Nu o sa impiedic lupta anticoruptie. / Sa facem o analiza a Codurilor. Eu cred ca a avea un dialog cu protestatarii este foarte important

Ea spune, despre mandatul sau la minister, ca "Sunt aici pentru o perioada scurta. Obiectivele mele sunt asigurarea bunului mers al lucrurilor in justitiei si doi, sa ii aduc pe toti la aceeasi masa, deoarece consider ca este important."Intrebata daca va avea un dialog cu protestatarii, dupa ce fostul ministru Florin Iordache a sustinut ca a fost in Piata Victoriei, printre acestia, Ana Birchall a raspuns ca "Eu cred ca a avea un dialog este foarte important.""Asta ne dorim cu toti, si eu, si dumneavoastra, si mama si taticul, pe care i-am rugat sa nu se uite la televizor. Nu ne dorim decat un singur lucru: bunul mers al justitiei din Romania, apararea drepturilor omului, lupta impotriva coruptiei", a adaugat Ana Birchall.