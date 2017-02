Presedintele Klaus Iohannis, la schi in Muntii Sureanu, unde s-a fotografiat cu turistii

Klaus Iohannis in Muntii Sureanu

Presedintele Klaus Iohannis s-a aflat pe partiile din Muntii Sureanu, vineri, dupa ora 14,00, si a stat in zona cateva ore in care a schiat, dar s-a si oprit din cand in cand pentru a se fotografia cu turistii.

O tanara care s-a intalnit pe partie cu seful statului a postat o fotografie cu acesta pe pagina de Facebook, adaugand mesajul "Onoare pentru noi, onoare pentru tara, #rezist".

In imagine tanara apare impreuna cu un prieten langa presedinte, care este echipat in costum de schi.

Prezenta sefului statului in plina zi de lucru la schi a fost semnalata si de oamenii care au protestat la Alba Iulia cerandu-i demisia. Cei aproape 1.000 de protestatari au scandat timp de peste doua ore in fata Prefecturii Alba lozinci la adresa lui Klaus Iohannis printre care si una cu referire la excursia de relaxare pe care acesta a facut-o la schi: "Iohannis schiaza, Alba protesteaza!".

Domeniul Schiabil Sureanu are noua partii de schi si se afla la o altitudine de peste 2.000 de metri, in Muntii Sureanu.