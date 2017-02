Nicolae Robu (PNL): Noi am tot umblat cu carligul dupa Ciolos, vazandu-l locomotiva. Daca am fi aflat care e vibratia societatii, ne-am fi dat seama ca nu era cazul

Intrebat daca isi mentine declaratia de dupa alegeri potrivit careia PNL a gresit conturandu-si campania electorala in jurul lui Dacian Ciolos, presedintele PNL Timisoara, Nicolea Robu, a sustinut ca liberalii au "umblat cu carligul" dupa fostul premier:"Noi am tot umblat cu carligul dupa dansul, vazandu-l locomotiva. Aici, in Timisoara, am putut vedea asta si dupa cum am aflat de la colegi si in alte parti a fost la fel. Ciolos a fost un om cinstit, s-a straduit sa faca o treaba buna si are aprecierea mea. Un studiu sociologic serios, probabil ca noi am avut, dar nu au fost facute corect sau am fost dezinformati, daca noi am fi aflat care este vibratia societatii la numele lui, ne-am fi dat seama ca nu era cazul sa ne facem campania pe asocierea cu dansul. Nu a existat o asemenea vibratie populara larga si s-a dovedit la alegeri ca nu ne-am tampit toti. S-a dovedit la Timis, la Arad, la Oradea si altii unde situatia PNL era mult mai buna decat in Timis, s-a scazut mult. S-a spus ca la Timis a fost dezamagirea mare, dar nu am avut presedintia Consiliului Judetean Timis", a declarat Nicolae Robu.El a adaugat ca Dacian Ciolos este binevenit in PNL, iar daca ar face acest pas ar trebui sa respecte statutul partidului.La randul sau, fostul presedinte al PNL, Alina Gorghiu, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa la Timisoara, raspunzand unei intrebari privind inscrierea in partid a fostului premier Dacian Ciolos si o eventuala candidatura a acestuia la sefia partidului, ca pasul inspre PNL trebuie sa fie facut de Ciolos, iar pentru o candidatura este nevoie de inscrierea acestuia in partid."Nu am mai discutat in ultima perioada cu domnul fost prim-ministru, insa este o optiune care ii apartine, inscrierea in PNL. Cand am fost presedintele partidului i-am facut aceasta invitatie, dansul a ezitat sa faca pasul inspre politica. Cat despre candidatura la sefia PNL sau orice alta functie, sa stiti ca exista o conditie primordinala. Trebuie sa fii membru al partidului ca sa poti sa candidezi la o functie, mai exista si conditii de vechime si asa mai departe. Mai amintesc ca astept ca orice om care are ceva de spus in general, dar mai ales in politica sa faca pasul in PNL. Daca va fi o optiune pentru domnul Ciolos vom vedea, depinde doar de domnia sa. Sigur, partidul e deschis la orice fel de persoana, personalitate care doreste sa intareasca partidul. Dar in momentul acesta nu s-a discutat in interiorul partidului despre acest subiect sau despre o eventuala candidatura sau o sustinere a unei eventuale candidaturi din partea domnului Ciolos. Asta nu inseamna ca nu poate sa devina membru", a afirmat Alina Gorghiu.