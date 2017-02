Florin Citu: Voi propune conducerii PNL sa ceara comisii de ancheta pentru ce s-a intamplat la Curtea de Conturi si Comisia Nationala de Prognoza cu datele pentru buget

Redam comunicatul transmis de Citu:



"PSD a planificat si premeditat un jaf perfect asupra bugetului national. Totul a inceput cu emiterea ordonantelor de urgenta 6 si 9 din 2017 si care trebuiau sa fie gata inainte de aprobarea bugetului in Parlament. PSD avea cateva tinte clare: concentrarea celor mai importante, ca destinatie si suma, fonduri din Romania in mana unui singur om, Liviu Dragnea, trebuia 'aranjat' deficitul bugetar pentru a nu fi depasit in acelasi timp cu fortarea in buget a tuturor masurilor din programul electoral al PSD, inlaturarea efectelor unui control al Curtii de Conturi pe executia bugetara a lui 2017.A urmat legea bugetului de stat in care majoritatea fondurilor s-au dus intr-un singur loc, la Ministerul Dezvoltarii. Deficitul bugetar a fost, cred ei, rezolvat prin introducerea masiva a creditelor de angajament. Si in final, modul discretionar prin care un ministru imparte fondurile pe care le are la dispozitie.Dupa ce am inteles cum au facut Comisia Nationala de Prognoza sa genereze datele de care aveau nevoie, m-am intrebat de unde stiau ce trebuie schimbat in legea finantelor publice prin cele doua ordonante pentru a scapa de raspundere.In opinia mea, PSD nu s-a bucurat numai de complicitatea Comisiei Nationale de Prognoza, ci si de cea a Curtii de Conturi. In 16 ianuarie 2017, Camera Deputatilor, printr-o initiativa separata, cerea printr-o hotarare semnata de vicepresedintele Camerei, Gabriel Vlase, un control al Curtii de Conturi pe tema 'gaurii' de la buget. De ce Camera Deputatilor a mai cerut o ancheta Curtii de Conturi in paralel cu constituirea comisiilor reunite de ancheta?Acum doua zile l-am audiat pe vicepresedintele Curtii de Conturi, Cosmin Nicula. In timpul audierilor, domnul Cosmin Nicula a facut niste declaratii naucitoare pentru mine. Ne-a informat ca a executat un control operativ peste controlul planificat al Curtii de Conturi care deja se efectua la ministerul de Finante pe executia bugetara a anului 2016. In acelasi timp, a afirmat ca, in opinia dansului, cele doua rectificari trebuiau sa fie negative.Din punctul meu de vedere, controlul operativ dispus peste controlul anual al Curtii de Conturi asupra executiei bugetare are ca scop furnizarea mai rapida, pana la incheierea lucrarilor comisiei, a unor probe incriminatorii la adresa fostului prim-ministru si a fostului ministru de finante. Astfel, comisiile reunite vor fi nevoite sa includa in raportul final concluziile acestui control operativ.Concluziile controlului operativ se potrivesc de minune cu declaratiile initiale ale lui Dragnea despre 'gaura' de la buget. Asa ceva nu s-a mai vazut la nicio rectificare bugetara de pana acum. In opinia mea, PSD s-a sfatuit cu controlorul financiar asupra a ceea ce trebuie schimbat in lege ca sa nu pice la control. Si-a generat propriile date pentru buget. A scos bugetul cum a vrut. Iar la sfarsit a vrut sa rezolve si aspectul juridic al jafului.Ramane acum sa vedem daca toate lucrurile astea sunt legale. De aceea, cred ca este cazul sa primim un raspuns din partea Curtii de Conturi la unele din aspectele semnalate de mine in aceasta opinie si voi propune conducerii PNL sa ceara comisii de ancheta pentru ce s-a intamplat atat la Comisia Nationala de Prognoza cat si la Curtea de Conturi."