Mihai Chirica: Respingerea OUG 14 in Parlament ar fi o sinucidere in masa, o lovitura aproape letala pentru PSD

"Nici nu vreau sa ma gandesc ca in Parlamentul Romaniei parlamentarii PSD ar contrazice demersul facut de prim ministrul Romaniei, domnul Grindeanu. Ar fi o sinucidere in masa a acestei formatiuni politice, o scoatere in afara normalitatii pe o lunga durata de timp si o lovitura aproape letala asupra Partidului Social Democrat roman. Prin urmare, nu cred ca o asemenea varianta ar putea intra ii discutie. Nici nu vreau sa ma gandesc. Sub nicio forma", spune Mihai Chirica.De asemenea, ideologia mainii de fier cu care Liviu Dragnea conduce PSD trebuie sa se schimbe, intrucat aceasta "reteta" a dus la pierderea din credibilitate in fata electoratului, considera primarul Iasului.Primarul Iasului spune ca el crede in reformarea si modernizarea PSD, dar atrage atentia ca "Tine foarte mult si de atitudinea pe care domnul presedinte Dragnea o va avea in continuare fata de acest moment pe care l-am depasit cu totii. Pana la urma, putem spune ca l-am depasit. Bineinteles ca am iesit ciufuliti din toata aceasta poveste. Nu poate nimeni sa conteste faptul ca noi ne-am intarit. Da, ne-am intarit conceptual, dar ca si credibilitate in fata electoratului nu ne-am intarit nici pe departe. Ca si credibilitate in fata romanilor, dimpotriva, am avut chiar de suferit. Daca se poate sau nu moderniza partidul cu domnul Dragnea la putere depinde foarte mult si de domnul Dragnea. Conteaza felul in care va intelege dumnealui sa se adapteze la noua configuratie a Romaniei de astazi, a oamenilor care nu vin la vot, dar vor totusi sa aiba un cuvant de spus."Chirica mai spune, in interviu, ca pozitiile sale critice fata de adoptarea OUG 13 si conducerea partidului nu au fost "in scop personal": "Prima decizie care nu mi s-a parut corecta este cea legata de Shhaideh, a doua cea legata de ordonante. Am avut curajul sa o spun si prima data si a doua oara. Nu am facut-o intr-un scop personal. Nu am urmarit si nu urmaresc ocuparea posturilor de conducere la nivelul central al Partidului Social Democrat."