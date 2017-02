Decretul de numire a Anei Birchall ca ministru interimar al Justitiei, semnat de Klaus Iohannis

Premierul Sorin Grindeanu a propus-o joi pe Ana Birchall, ministru delegat pentru Afaceri Europene, pentru asigurarea interimatului la Justitie, dupa demisia lui Florin Iordache.Ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, Florin Jianu, si-a anuntat, joia trecuta, demisia din Guvern pe pagina sa de Facebook: "Ma opresc aici din activitatea guvernamentala pentru ca asa imi dicteaza constiinta, iar asta nu este negociabil pentru nimic in lume!!!", a scris ministrul."Am pregatit acest mesaj inca din seara celebrei sedinte de guvern (in care a fost adoptata OUG 13- n.red), am amanat insa decizia sperand ca gandul bun sau macar presiunea strazii ii vor determina pe cei care au gresit conceptual dar si pe cei care au actionat, sa aiba onoarea de a isi repara ,eroarea' si sa ne continuam linistiti activitatea. Daca ei nu au facut-o doua zile, poate acest exemplu le va fi util", mai scria Florin Jianu.Florin Jianu nu este membru PSD. El a fost presedinte al Consiliului National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania (CNIPMMR), o organizatie patronala din sectorul IMM-urilor, inainte de a fi numit ministru pentu Mediul de Afaceri.