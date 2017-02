Mihai Chirica: Premierul Grindeanu trebuie sa faca o miscare de sah si sa desemneze un ministru al justitiei care sa arate ca PSD nu face acte in mod discretionar

Intr-o interventie la Digi24 , Chirica a afirmat ca demisia lui Iordache, pe care acesta a si solicitat-o in mai multe randuri, "reușește să rezolve oarecum o stare de neliniște care mai rămăsese în opinia publică.""În al doilea rând, mută toată grija către domnul premier Grindeanu, care va trebui să facă o mutare foarte importantă, chiar una de șah, și să desemneze un ministru al Justiției care să poată să arate lumii întregi că PSD nu face acte de justiție în mod discreționar pentru anumite persoane sau grupuri, ci pur și simplu reușește să puncteze justiția ca un element de echilibru în acest stat. Dacă va reuși această mișcarea își consolidează poziția de premier", a mai spus vicepreședintele PSD.În legătură cu retragerea lui Liviu Dragnea de la șefia partidului, Mihai Chirica a spus că "schimbarea unui lider e o problemă de partid, nu de stradă. Nu e organizație publică, acolo se pronunță membrii de partid și fiecare organizație își alege liderii".Dragnea declarase ca Organizatia PSD Iasi este cea care va trebuie sa decida cazul lui Mihai Chirica, cel care s-a exprimat de la inceput impotriva OUG 13/2017 si care a afirmat si ca PSD a pierdut, in Iasi, 23 de procente in urma acestei masuri, lucru negat de Dragnea.