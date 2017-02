Turcan: Ultima cale de a preveni intrarea in vigoare a OUG 13 este ca aceasta sa fie respinsa de Parlament, concomitent cu adoptarea OUG 14

Ea a facut apel ca saptamana viitoare cele doua ordonante sa fie discutate in Parlament."Am aflat de decizia Curtii Constitutionale, pe care nu intentionez sa o comentez. Este clar acum ca ultima cale de a preveni intrarea in vigoare a OUG 13 este ca aceasta sa fie respinsa de Parlament, concomitent cu adoptarea OUG 14. PNL a cerut ca acest lucru sa se petreaca in procedura de urgenta, insa majoritatea PSD-ALDE a ignorat acest apel. Revin cu solicitarea ca saptamana viitoare ambele Ordonante de Urgenta sa treaca prin Parlament si sa nu fie tinute prin sertare pentru a pregati cine stie ce alte nenorociri in domeniul legilor penale", afirma Turcan, pe Facebook.