PNL va sesiza Curtea de Conturi cu privire la sistemul de vot electronic de la Camera Deputatilor

Roman afirma ca cel responsabil de nefunctionarea sistemului de vot este presedintele Camerei Deputatilor si al PSD, Liviu Dragnea, despre care spune ca este "specialist in fraudat voturi"."PSD se teme de votul transparent, democratic. Doar asa se explica blocarea folosirii sistemului electronic de vot de catre presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea. Acesta este responsabil de nefunctionarea sistemului de vot electronic de la Camera Deputatilor desi, pentru impresia artistica, ameninta public cu greva parlamentara a grupului PSD daca sistemul nu este remediat.Stim ca Liviu Dragnea este specialist in fraudat voturi, au spus-o si judecatorii de la Inalta Curte care l-au condamnat, dar speram sa nu continue aceste practici si la Camera Deputatilor. In calitatea sa de presedinte al Camerei, Liviu Dragnea are obligatia sa ia toate masurile pentru a pune in functiune sistemul de vot electronic, iar in cazul in care nu o va face, PNL va sesiza Curtea de Conturi, deoarece la mijloc este vorba de bani publici.Avem nevoie de transparenta in Camera Deputatilor si de aceea voi boicota toate voturile in plen, pana la punerea in functiune a sistemului electronic. Este o decizie personala, asupra careia voi reveni in momentul in care Liviu Dragnea isi va face datoria si va pune in functiune votul electronic" afirma Roman.Dragnea a declarat miercuri seara ca nici el si nici deputatii PSD nu vor mai participa la sedinte daca, incepand de luni, nu va functiona sistemul electronic."Am vorbit acum cu cei din Secretariatul General si le-am spus ca, daca incepand de luni sistemul electronic nu functioneaza, eu nu mai particip la sedinta si nici grupul PSD", a anuntat Liviu Dragnea.