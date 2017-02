Dacian Ciolos si Anca Dragu, asteptati joi la comisiile de specialitate din Parlament pentru a fi audiati in legatura cu rectificarile bugetare din 2016

El a precizat, insa, ca Vasile Dincu a anuntat ca nu se poate prezenta in aceasta saptamana la comisii deoarece este plecat in strainatate si si-a exprimat disponibilitatea de a veni in urmatoarea saptamana.Membrii Comisiilor de buget-finante analizeaza rectificarile bugetare din 2016, date de Guvernul Ciolos, termenul de depunere a raportului fiind data de 15 februarie.Pana acum au fost audiati in comisii: Doru Petru Dudas - vicepresedinte ANAF, Camelia Izvoran - secretar general adjunct la Ministerul Fondurilor Europene, Catalin Gheran - director general Autoritatea de Management Programe, Infrastructura Mare in MFE, Claudia Coman - Directia coordonare si sistem din MFE, Sirma Caraman - secretar de stat in Ministerul Dezvoltarii Regionale, Daniela Pescaru - secretar de stat in Ministerul Finantelor Publice, Ion Ghizdeanu - presedintele Comisiei Nationale de Prognoza si reprezentanti ai Ministerului Agriculturii.