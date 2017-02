Tariceanu sesizeaza Curtea Constitutionala privind existenta unui conflict juridic intre Guvern si DNA

Redam comunicatul de presa:"Presedintele Senatului, domnul Calin Popescu-Tariceanu a decis sesizarea Curtii Constitutionale a Romaniei, in baza prevederilor art. 146 lit. e) din Constitutia Romaniei, in vederea constatarii existentei unui conflict juridic de natura constitutionala intre Guvernul Romaniei, pe de o parte, si Ministerul Public, prin Directia Nationala Anticoruptie, componenta a autoritatii judecatoresti, pe de alta parte.Conflictul juridic de natura constitutionala pe care presedintele Senatului il aduce in atentia Curtii Constitutionale a Romaniei a fost generat de demersurile procurorilor din cadrul DNA, constand in anchetarea circumstantelor in care a fost elaborat proiectul de ordonanta de urgenta al Guvernului referitor la modificarea si completarea Codului penal, respectiv a Codului de procedura penala, fapt care a creat blocaje institutionale.Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 13/2017, abordeaza o tema de politica penala a statului roman, ori, masurile de politica penala se afla in competenta exclusiva a Parlamentului si a Guvernului, alte autoritati publice, inclusiv autoritatea judecatoreasca, pot exprima puncte de vedere in aceasta materie, pot si trebuie sa fie consultate, dar nu pot avea putere de interferenta, de amestec discretionar, inclusiv de urmarire penala, nici a structurilor Parlamentului, nici a structurilor Guvernului, se mentioneaza in sesizarea trimisa Curtea Constitutionala a Romaniei.Presedintele Senatului considera ca, procedand la anchetarea oportunitatii, circumstantelor si imprejurarilor elaborarii proiectului de act normativ, reprezentantii Ministerului Public au uzurpat unele dintre competentele Guvernului, prin Ministerul de Justitie, fapt care a condus la aparitia prezentului conflict juridic de natura constitutionala, in sensul deciziilor CCR.In finalul sesizarii, presedintele Senatului solicita ca prin decizia pe care Curtea o va pronunta sa se deblocheze conflictul, statuand faptul ca pe viitor, organele de urmarire penala nu pot ancheta oportunitatea elaborarii actelor normative."