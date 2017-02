Mihai Chirica: PSD are nevoie de un alt leadership, de o alta abordare in interiorul partidului

"Nu stiu daca are nevoie de un alt lider (PSD - n.red.), dar cu siguranta de un alt leadership, o alta abordare este absolut necesara in interiorul PSD. Pur si simplu, trebuie sa ne intoarcem atentia asupra unor partide care s-au dezvoltat de pe structuri vechi, ale unor partide traditionale, dar care in momentul de fata raspund foarte bine la profilul cetatenilor europeni", a afirmat Chirica, care este liderul social-democratilor ieseni si vicepresedinte national al PSD, intr-un interviu la postul local de radio Viva FM Iasi.Liderul PSD Iasi mai spune ca Liviu Dragnea si echipa lui trebuie sa isi adapteze leadership-ul in aceasta directie: "Cu siguranta, daca nu este pregatit, trebuie sa o faca. Daca vrea sa ramana o persoana de rezonanta in istoria acestui partid va trebui sa-si adapteze acest leadership si probabil ca si toata echipa care il insoteste zi de zi va trebui sa se schimbe in aceeasi directie."Intrebat si despre o eventuala excludere a sa din partid, primarul Chirica a spus ca aceasta nu ar reprezenta "un dezastru" si ca alte lucruri cu adevarat importante l-ar afecta mai mult: "Sa nu ma excluda din oras, sa nu ma dea afara din structura Bisericii Ortodoxe Romane, ca sunt ortodox, sa nu imi ia puterea de a ma exprima in limba romana, sa nu se rupa granitele patriei, sa nu ne pierdem identitatea nationala, acestea sunt lucruri adevarat grele pentru tara si pentru mine personal."Mihai Chirica a criticat conducerea PSD pentru modul in care a fost adoptata OUG 13, dupa izbucnirea protestelor din Piata Victoriei, si i-a cerut lui Liviu Dragnea "sa corecteze greselile comise" in contextul tensiunilor si protestelor de strada.