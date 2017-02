Raluca Turcan: Schimbul de replici din Parlament dintre Dragnea, Tariceanu si Basescu demonstreaza ca sunt rupti de ce asteapta oamenii de la clasa politica

"Am folosit acest instrument institutional democratic (motiunea de cenzura - n.red.) impotriva unui abuz care a uimit Romania si partenerii internationali. Chiar daca rezultatul votului a fost aceste, mai exact motiunea a fost respinsa, cred ca vocea oamenilor trebuie ascultata", a declarat Raluca Turcan.Presedintele interimar al PNL a considera ca "schimbul de replici din Parlament dintre dl Dragnea, dl Tariceanu si chiar si dl Basescu demonstreaza ca sunt rupti direct de ce asteapta oamenii de la clasa politica. Oamenii vor un comportament politic onest si principial".Raluca Turcan crede ca Parlamentul se poate recredibiliza, insa alesii trebuie sa invete "ceva din mesajul strazii"Vicepresedintele PNL Catalin Predoiu a declarat, la randul sau, ca "motiunea a constituit scena pe care au defilat cei care au probleme cu legea"."Vom continua sa facem aici in Parlament o opozitie foarte puternica", a adaugat Predoiu.Amintim ca discursul lui Traian Basescu in Parlament , la dezbaterea motiunii de cenzura depusa de PNL si USR impotriva Guvernului, a fost presarat cu momente amuzante. Inca de la inceputul discursului, Basescu a cerut si din timpul PSD pentru a explica definitia abuzului in serviciu. La finalul discursului, Calin Popescu Tariceanu i s-a adresat liderului PMP, spunandu-i: "Eu i-am spus lui Dragnea sa nu va dea timp din timpul lor pentru ca o sa ajunga sa-i luati la intrebari pe banii lor".De asemenea, Dragnea a inchis un schimb de replici intre fostul presedinte si presedintele Senatului, invitandu-i pe Basescu si pe Tariceanu la el in birou pentru a continua discutia. "La un whisky", a completat Tariceanu.