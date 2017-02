Glume in timpul discursului lui Basescu din Parlament. Basescu si Tariceanu, invitati de Dragnea la o discutie in birou. Seful ALDE: La un whisky

"Numai in Romania se poate intampla sa te injure cineva pe timpul tau", a intervenit si Dragnea, moment in care Basescu a raspuns: "Doar in Romania un ayatollah e crestin" (referire la Liviu Dragnea).Discursul lui Basescu a inceput cu rasete in sala, in momentul in care fostul sef al statului li s-a adresat parlamentarilor cu "Pentru cei care nu ma cunosc: am fost ministru, primar si v-am fost presedinte 10 ani."In timpul discursului, cineva a strigat in sala "Toate panzele sus!" Si "vant din pupa!"Un alt moment care a starnit deliciul salii:Basescu: Avem o lege in vigoare, legea 365/2004: stiti ce este aceasta lege? Ati citit-o vreunul? Poate dumneavoastra, domnule presedinte Dragnea.Liviu Dragnea intervine: Am citit-o.Basescu: Ce zice la art. 19?Dupa rasetele din sala, Basescu a continuat: "Legea a fost votata de dumneavoastra in 2004 si prevede ca infractiunea de abuz trebuie sa indeplineasca 3 conditii: intentie, folos necuvenit si incalcarea legii. Aratati-mi unde sunt indeplinite cele 3 conditii ale unei conventii pe care Romania a ratificat-o de 13 ani. Sigur, e mult de citit, ca e greu sa faci politica, trebuie sa citesti mult."Dupa un discurs sustinut de Serban Nicolae, care a vorbit despre aprobarea de catre CSAT a unei colaborari intre SRI si procurori, Traian Basescu cere din nou cuvantul, pentru "2 minute".Tariceanu: Domnule presedinte, aicea se ridica mana nu e ca pe vapor.Basescu: Nu stiu cum era pe vapor dar sa stiti ca acolo nu am intalnit escroci. Categoria asta de oameni daca apucau sa se urce pe vapor nu stiu daca ajungeau si la intoarcere, pe cand parlamentul vad ca tine orice, pe tot mandatulDupa aceea, Basescu a precizat ca o astfel de decizie invocata de Serban Nicolae nu a fost niciodata adoptata in CSAT cat timp a fost el presedinteTariceanu l-a intrebat razand cum se face ca aceasta informatie nu a ajuns la el, in conditiile in care a afirmat ca este cel mai informat om din Romania."Am fost cel mai bine informat om politic dar nu am stiut decat 10%. In conditiile astea va dati seama cat stiu cei dopi presedinti de camere", a spus Basescu, tot razand.Tariceanu a incercat si el sa faca o gluma: "Dl presedinte fiecare cu gasca lui. Dvs cu serviciile noi cu ceatenii"."Asa e, am vazut cat sunteti cu cetatenii numai zilele astea prin piata Victoriei. Se vede cat sunteti cu ceatenii ca toti v-ati pitit de frica ca vi s-au facut publice numerele de telefon. De ce fugiti de cetateni, vorbiti cu ei la telefon", a replicat Basescu.Dragnea a inchis schimbul de replici invitandu-i pe Basescu si pe Tariceanu la el in birou pentru a continua discutia."La un whisky", a completat Tariceanu.Sfârşitul conversaţiei