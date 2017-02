Serban Nicolae (PSD): Este foarte grav ca presedintele Romaniei si CSM incearca sa limiteze atributiile de legiferare ale Parlamentului

"Este foarte grav ca presedintele Romaniei si CSM incearca sa limiteze, sa restrictioneze, dincolo de limitele Constitutiei, atributiile de legiferare ale Parlamentului, incercand sa stabileasca niste jaloane dupa care Parlamentul nu ar mai fi unica autoritate legiuitoare a tarii, iar parlamentarii nu ar mai fi in slujba poporului, ci ar avea si mandate imperative date de, nu stiu, autoritatea judecatoreasca, CSM, Parchet, eventual. Lucrul acesta, din punctul meu de vedere, este inadmisibil si am spus ca, din pacate, este un conflict juridic de natura constitutionala, dar nu in sensul in care sa fie generat de Guvern si sa fie victima Parlamentul, ci sa fie generat de presedintele Romaniei si de CSM", a sustinut Serban Nicolae, citat de Agerpres.In ceea ce priveste modificarea de catre PSD a Codurilor penale, Serban Nicolae afirma ca "Societatea romaneasca nu poate astepta dupa mofturile si impresiile unor lideri politici. Poate reusim sa scapam de lozinci.""Mi se pare halucinant faptul ca dumneavoastra criticati Parlamentul, in schimb nimeni nu intreaba Guvernul (Ciolos - n.red.) de ce a tacut atatea luni", a mai spus Serban Nicolae.