Ora 12:00 Parlamentul dezbate si supune la vot motiunea de cenzura initiata de PNL si USR impotriva Guvernului Grindeanu

Dezbaterea motiunii de cenzura va incepe la ora 12:00, in plenul reunit, iar Sorin Grindeanu va sustine, la inceputul dezbaterii, un discurs.Motiunea de cenzura depusa de PNL si USR a fost citita, luni, in plenul reunit al Parlamentului, de catre deputatul PNL Catalin Predoiu, vicepresedinte al Camerei, PMP anuntand ca 25 de parlamentari vor sustine demersul opozitiei."Sub masca respectarii unor decizii ale unor instante interne sau internationale, guvernul girat de domnii Dragnea si Tariceanu, lovesc in ceea ce inseamna siguranta romanilor si a intereselor lor legitime", sustine PNL, in motiunea de cenzura intitulata "Guvernul Grindeanu - Guvernul Sfidarii Nationale. Nu legalizati furtul in Romania", citita in plen de vicepresedintele Camerei, Catalin Predoiu.Presedintele executiv al PMP, Eugen Tomac, a anuntat in sedinta de plen ca PMP sustine motiunea de cenzura, afirmand ca demersului opozitiei se alatura 25 de parlamentari PMP.