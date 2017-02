Nicusor Dan: USR sustine Proclamatia Romania 2017 lansata de Initiativa Timisoara si Coruptia Ucide

Uniunea Salvati Romania sustine Proclamatia Romania 2017, intrucat acest document contine si "valorile fondatoare ale USR", anunta presedintele USR Nicusor Dan, potrivit Agerpres

"USR sustine Proclamatia Romania 2017, lansata de Initiativa Timisoara si de Coruptia Ucide. Regasim in ea revendicarile oamenilor care au iesit in strada si valorile fondatoare ale organizatiei noastre: transparenta, integritate, responsabilitate. USR se angajeaza sa actioneze pentru a transforma in realitate obiectivele Proclamatiei", scrie, marti, Nicusor Dan pe contul sau de Facebook, care ataseaza postarii si textul Proclamatiei.

Potrivit documentului, printre solicitarile enuntate sunt "rectificarea noii ordonante - OUG 14/2017 - pentru a fi constitutionala pana la confirmarea de catre procurorul general al Romaniei si CSM ca OUG 14 anuleaza toate efectele OUG 13, retragerea imediata a legii gratierii, anularea art. 7.3 din OUG 9, interzicerea accesului la functii de demnitate publica sau functii numite pentru persoane care au cazier si pierderea functiei de demnitate publica sau functiei numite a persoanelor in momentul condamnarii definitive".

In textul Proclamatiei se mai arata ca este sustinuta lupta anticoruptie si orice demers in acest sens si se solicita transparenta in administratie prin publicarea pe internet a tuturor contractelor in care sunt implicati bani publici din administratia locala si centrala.

De asemenea, in document se cere depolitizarea functiilor publice si a posturilor din companiile detinute de stat prin ocuparea lor doar prin concurs si se arata ca demnitarii trebuie sa aiba imunitate pentru declaratii politice, iar pentru toate celelalte fapte sa poata fi condamnati penal chiar si in perioada detinerii functiei de demnitate publica.