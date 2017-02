Cum se vede de la sate Operatiunea "Strangeti semnaturi pentru Grindeanu!" - cota de 300. Mitingul e incert

Am sunat, la intamplare, primari din cateva comune din judetul Arges, dupa ce am primit informatii la redactie, de la cititori, ca PSD ar face mobilizare pentru organizarea unui miting la Bucuresti, de sustinere a Guvernului Grindeanu si de protest fata de presedintele Klaus Iohannis.Pentru a putea obtine informatii, reporterul HotNews.ro a pretins ca este un simpatizant PSD care vrea sa participe la un eventual miting.O stare de confuzie si incertitudine parea ca domnea la baza celui mai mare partid din Romania, daca priveai din satele argesene.In comuna Recea, l-am gasit la primarie pe primarul de acolo, Marin Pana, care spunea ca lucra la strangerea de semnaturi pentru sustinerea Guvernului Grindeanu, asa cum s-a dat dispozitie de la PSD Central." - a povestit primarul, crezand ca vorbeste cu un satean dornic sa plece la miting.Omul spunea ca nu stie nimic de vreun miting, insa, daca era sa se tina un astfel de protest, in zona Leu din Bucuresti, langa Cotroceni, ar fi trebuit sa se adune oamenii.", a mai spus el.Omul vorbise insa cu alt primar de la care a inteles ca totusi acela s-ar fi pregatit sa plece spre Bucuresti. "Mie imi zisese de miting primarul de la Rosu. Asa zicea, ca pleaca la Bucuresti".La Hartiesti, o alta comuna din judetul Arges, am dat de primarul Petre Andrei. Omul astepta un semnal clar de la Bucuresti pentru un eventual miting, insa nu primise dispozitii concrete.", spunea primarul de la Hartiesti.", a mai spus el la telefon, convins ca vorbea cu cineva de prin sat.In comuna Stolnici, primarul Sevastian Pupaza Rosu era si el in stand-bye. "".