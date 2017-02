Predoiu: Astazi PSD si-a dat jos haina de oaie si s-a aratat in toata splendoarea sa de lup

"Astazi PSD si-a dat jos haina de oaie si s-a aratat in toata splendoarea sa de lup. Lupul PSD a defilat in campanie electorala cu un ton mieros, cu mesaje blande, cu un indemn la intelegere, astazi am vazut care a fost raspunsul PSD-ului la un mesaj coerent, generos dar ferm in acelasi timp al presedintelui. Plecarea din sala a PSD echivaleaza cu un refuz de a asculta vocea poporului, exprimata prin intermediul presedintelui, pentru ca presedintele reprezinta toti romanii si cand ai in strada sute de mii de oameni care incearca sa iti spuna ca ai gresit si tu refuzi sa primesti acest mesaj, apoi ai in fata pe presedintele Romaniei care iti spune ca ai gresit si iti intinde o solutie, o mana care arata o solutie respectiva sa repari greseala si sa guvernezi conform mandatului pe care l-ai primit, te ridici si pleci din sala inseamna ca pur si simplu ai asurzit", a afirmat Predoiu, la Palatul Parlamentului, potrivit Agerpres.In opinia acestuia, "PSD nu mai aude vocea poporului, vocea ratiunii"."Si eu chem liderii PSD si liderii ALDE sa inteleaga ca nu e un moft ceea ce se cere de catre piata, ceea ce cere presedintele, ceea ce cerem si noi, PNL, respectiv sa nu mai atace justitia cu legi, sa nu mai submineze anticoruptia si sa exercite mandatul pe care l-au primit. Au primit un mandat sa creasca pensii, salarii, sa faca proiecte economice, sa se tina de aceasta treaba si nu de alte lucruri. Acesta este mesajul nostru astazi", a aratat liderul liberal.