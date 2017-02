VIDEO Un parlamentar care ieșea din sala de plen face un gest obscen. Senatorul PSD Tit-Liviu Brăiloiu, bănuit ca ar fi cel din filmare: "Nu am făcut niciun gest. Nu mă mai bârâiți atâta la cap"

"Astăzi 07 Februarie 2017, în timpul discursului Președintelui Klaus Iohannis rostit în fața camerelor reunite ale Parlamentului, aleșii PSD au considerat de cuviință să-i întoarcă spatele și să părăsească sala. În drum spre ieșire ne-au transmis un semnal discret. Ce credeți că vor să ne transmită?", scrie contul USR Maramures pe Facbookm, in postarea in care este publicata si un scurt clip video cu momentul.Pe filmare este evidențiat senatorul PSD Tit-Liviu Brăiloiu ca fiind cel care face gestul obscen.Contactat de HotNews.ro, senatorul PSD, fost prefect de Constanța, Tit-Liviu Brăiloiu a negat ca el apare pe filmare și susține că nu are un ghiozdan de piele."Nu, domn'le, n-am facut nici un gest. Nu mă mai bârâiți atâta la cap și mai lăsați-mă în pace", a declarat Brăiloiu pentru HotNews.roBrăiloiu a recunoscut că apare în celălat clip video postat de un deputat USR care este bruscat de unii parlamentari PSD pe holurile parlamentului. Brăiloiu a spus ca apare în filmare, dar nu are legătură cu ce se întâmplă pe hol.