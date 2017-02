Mihai Gotiu (USR) spune ca se autosanctioneaza pentru ca a adormit in plen si isi va dona indemnizatia pe o saptamana

"Dragi prietene si prieteni, stimati colegi din Parlament, vreau sa va multumesc tuturor celor care, pe parcursul zilei de ieri, a noptii si a diminetii mi-ati transmis mesaje critice oneste si/sau de incurajare. Faptul ca in aceasta dimineata am constatat ca am cu cateva sute de prieteni pe Facebook mai multi ca ieri si mesajele trimise direct m-au emotionat, dovedindu-mi ca ati inteles contextul in care s-a produs greseala mea, ca efect al oboselii acumulate in ultima saptamana, cand am stat de veghe, zi si noapte, cu colegii de la USR pentru a bloca asaltul partidelor din coalitia de la putere impotriva Justitiei.In acelasi timp insa, sustinerea voastra ma obliga la asumarea pana la capat a ceea ce s-a intamplat. Atat in semn de multumire pentru sprijin, cat si de penitenta, am decis sa ma auto-sanctionez cu indemnizatia pe o saptamana. O parte din aceasta suma o voi dona pentru sustinerea unui proiect de dotare cu echipamente a saloanelor pentru tratarea copiilor bolnavi cronic din patru spitale regionale, pentru care, in ciuda promisiunilor electorale, actuala Putere n-a gasit fonduri in legea bugetului.Sper ca acest gest sa fie corect inteles atat de voi, cat si de colegii mei parlamentari din toate partidele, de la care astept sa-si asume, la randul lor, responsabilitatea pentru fiecare actiune care poate aduce atingere imaginii institutiei pe care o reprezentam, fie ca e vorba de atipit in plenul sedintelor, de trecut strada pe culoarea rosie a semaforului, de votat impotriva solicitarilor justitiei de retragere a imunitatii unor colegi ori pentru criza recenta care a scos jumatate de milion de romani in strada." Vezi aici inregistrarea Digi24 cu momentul in care Gotiu este surprins atipind:"Domnule presedinte, stimati colegi, inainte de a continua cu amendamentele as propune sa vorbim mai incet sa nu il trezim pe colegul nostru Gotiu" a spus Pavel Popescu, deputat PNL, in plenul Parlamentului, cand l-a surprins pe deputatul USR dormind.