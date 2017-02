Liderul PSD: M-a surprins plecarea parlamentarilor PSD, sunt suparati din cauza mesajelor venite de la presedinte / Mi s-a parut civilizat sa ascult pana la ultimul cuvant

Intrebat despre plecarea parlamentarilor PSD -ALDE din plen, Dragnea a raspuns: "Si pe mine m-au surprins, dar probabil toata frustrarea si revolta din ultimele zile i-au facut sa faca acest gest. Ne asteptam si eu ca si ei ca discursul de astazi sa fie mediator, de parinte al natiunii"."Nu am iesit din sala pentru ca mi s-a parut civilizat sa stat acolo in sala sa ascult pana la ultimul cuvant cu speranta unui apel la pace", a afirmat Dragnea.Liderul PSD considera ca parlamentarii erau suparati "din cauza mesajelor venite de la presedintele Romaniei. "Critica permanenta a presedintelui, incitarea spiritelor in permanenta, sigur ca creeaza un sentiment de nemultumire. Exact asta a spus astazi presedintele, s-a referit la parlamentarii la PSD si ALDE ca la niste parlamentari care nu sunt agreati. Presedintele trebuie sa fie al tuturor romanilor".Discursul presedintelui Klaus Iohannis a fost, spre deosebire de alte ocazii unul cu reactii numeroase din partea salii, vociferari, aplauze si parasirea plenului de catre parlamentarii PSD si ALDE. De mentionat ca interventia lui Iohannis a fost mai emotionala ca de obicei iar seful statului a deviat mai mult de la discurs decat in alte cazuri, raspunzand la ceea ce se intampla in sala. La un moment dat in timpul discursului presedintelui o buna parte a parlamentarilor PSD s-a ridicat si a parasit sala ; au ramas circa 10 parlamentari PSD.Printre acestia se numara: senatorii Serban Nicolae, Nicolae Moga, Eugen Teodorovici, Ecaterina Andronescu, Mihnea Costoiu si deputatii Petre Florin Manole si Liviu Pleosoianu care a tinut ridicata o pancarta pe tot parcursul discursului. Plesoianu este cel care vorbea despre organizarea unor contramitinguri, ca reactie la protestele din Piata Victoriei.De asemenea, in prima faza, in momentul in care au plecat parlamentarii PSD, cei de la ALDE au ramas in sala. Dupa circa 5 minute, acestia s-au ridicat si au iesit, cu exceptia a doi dintre ei, unul dintre ei fiind deputatul Sorin Cimpeanu.