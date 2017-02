Liviu Dragnea, dupa interventia lui Iohannis: M-as fi asteptat la un discurs de unitate, a ales sa vorbeasca despre divizare/ Suspendarea nu a fost si nu este o solutie

"M-as fi asteptat sa fie un discurs de unitate, de indemn la calm si stabilitate. Din pacate, a ales sa vorbeasca in continuare despre divizare, despre parlamentari buni si parlamentari rai si despre romani buni si romani rai", a declarat Dragnea,adaugand totodata ca este de acord ca alegerile anticipate nu sunt o solutie si ca Romania are nevoie de un guvern puternic."Indemnul meu este sa lase guvernul sa guverneze, pentru ca programul de guvernare este unul bun. Daca lasam guvernul sa guverneze, indicatorii economici buni vor fi mentinuti", spune Dragnea.In ceea ce priveste schimbul de replici dintre Liviu Dragnea, Calin Popescu Tariceanu si presedintele Iohannis dupa discurs, Dragnea a afirmat ca "i-am spus ca in continuare sper sa putem sa facem pace in Romania iar dumnealui a spus ca spera si dumnealui".