VIDEO Agitatie in Parlament la discursul lui Iohannis, PSD-istii au parasit plenul: Ati obosit deja? Ghinion! Interventia presedintelui, intampinata si cu aplauze dar si cu vociferari

La un moment dat in timpul discursului presedintelui o buna parte a parlamentarilor PSD s-au ridicat si au parasit sala, au ramas circa 10 parlamentari PSD.Printre acestia se numara:care a tinut ridicata o pancarta pe tot parcursul discursului. Plesoianu este cel care vorbea despre organizarea unor contramitinguri, ca reactie la protestele din Piata Victoriei.De asememnea, in prima faza, in momentul in care au plecat parlamentarii PSD, cei de la ALDE au ramas in sala. Dupa circa 5 minute, acestia s-au ridicat si au iesit, cu exceptia a doi dintre ei, unul dintre ei fiind deputatul"Asta e situatia, unii multumiti, unii nemultumiti. Ce facem dragilor? Care este marja de manevra pentru a iesi din acest impas?", a spus seful statului cand a fost intmapinat de vociferari."Ati obosit deja? Ghinion!", a comentat Iohannis plecarea reprezentantilor puterii, moment dupa care nu s-au mai auzit vociferari din sala.La inceputul discursului sau, Iohannis a spus ca "m-as fi adresat si guvernului, dar este ocupat, dar nu-i bai, la ei am fost deja", facand referire la sedinta de guvern la care a facut o vizita surpriza cand dupa ce au aparut informatii despre promovarea ordonantelor privind amnistia si gratierea.Remarca sa a primit aplauze din partea unei parti a salii. In acele momente, televiziunile aratau imagini cu randurile goale de langa prezidiu unde stau de obicei membrii guvernului.La final Iohannis a spus: "sa pastram tara curata, la propriu si la figurat pentru generatiile viitoare", sfarsitul discursului fiind marcat de aplauze prelungite.Digi 24 anunta ca in Parlament si-au facut aparitia si circa 70 de revolutionari, iar Raluca Turcan sustine ca PSD a adus sustinatori in balcoane pentru a genera conflict in plen. Potrivit reporterului HotNews.ro aflat la fata locului, la balcoane nu au fost agitatori.