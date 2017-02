Raluca Turcan acuza PSD ca a adus oameni in balcoanele Parlamentului pentru a tulbura discursul lui Iohannis

"Astazi vom afla din nou adevarul despre PSD. In declaratii spun ca vor liniste, ca sunt oamenii dialogului si pentru colaborare. Din nefericire, realitatea ii contrazice si incita la ura, la nerespectarea institutiilor statului, practic instiga la o manifestare impotriva presedintelui si impotriva unei decente in Parlamentul Romaniei. Au adus oameni la balcoane care sa genereze conflict si conflictul a fost dintotdeauna arma preferata a PSD. PSD ramane un partid generator de conflict care doar mimeaza atasamentul fata de valorile democratice, fata de lege, fata de Constitutie. In realitate, PSD-ului nu-i pasa de nimic, nici de lege, nici de Constitutie, nici de interesul public", a spus Turcan, marti, la Parlament.Ea a sustinut ca la plenul Parlamentului, in care presedintele Iohannis va adresa un mesaj, balcoanele vor fi "pline de oameni adusi de PSD" care sa genereze conflict.