AUDIO Dragnea, pentru presa straina, intrebat daca guvernul si-a pierdut legitimitatea: "Am vazut milioane de oameni care ne sprijina pe noi"

"Am vazut milioane de oameni care ne sprijina pe noi si avem acelasi sprijin public. Vrem sa ne punem in practica programul nostru", a raspuns Dragnea jurnalistilor sarbi care l-au intrebat daca Guvernul si-a pierdut legitimitatea din cauza protestelor masive.Intrebat daca ii ignora pe cei care au iesit in strada, Dragnea le-a spus jurnalistilor straini ca ar fi o greseala sa ii ignore pe ceilalti care nu au iesit in strada."Nu, dar cred ca ar putea fi o greseala sa ii ignoram pe ceilalti din Romania. Asta e decizia noastra. Va multumesc", a fost raspunsul liderului PSD.Dragnea a facut aceste scurte declaratii pentru reporterul televiziunii din Serbia imediat dupa ce a dat declaratii pentru presa din Romania, pe holul Parlamentului.