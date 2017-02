Grindeanu, despre un posibil conflict cu Dragnea asupra abrogarii OUG 13: Nu raspund la speculatii. Am fost la sedinta de grup impreuna, la Parlament, ati vazut sustinerea coalitiei fata de Guvern

Intrebat despre un posibil conflict cu Liviu Dragnea pe tema abrogarii OUG 13, Grindeanu a raspuns: "Eu nu vreau sa raspund la asemenea speculatii. Am fost azi la sedinta de grup impreuna, am fost in Parlament, ati vazut sustinerea pe care coalitia o da in continuare Guvernului. Eu cred ca lucrurile sunt cat se poate de clare", a explicat premierul"Pentru mine semnalul - si de aceea am si luat hotararea ca prim-ministru sa abrog OUG 13 - semnalele care au venit din strada si din alte parti - lumea parea astazi impartita in semnale pro si contra, dar e clar ca acest act a dus la diviziuni, iar asta nu e bine", a declarat premierul. i presedintele PSD, Liviu Dragnea, a negat, la randul sau, existenta unui conflict cu premierul Sorin Grindeanu , sustinand ca decizia "inteleapta" de abrogare a OUG 13 a fost luata "de comun acord" cu "speranta ca incet-incet protestele vor inceta".Liderul PSD a mai sustinut ca "Nu exista niciun conflict intre mine si domnul prim ministru, sustinerea mea pentru el este aceeasi". Este pentru prima data de la numirea lui Sorin Grindeanu cand el si Liviu Dragnea fac separat declaratii presei. Luni, cei doi au venit separat la dezbaterile din Parlament pe tema proiectului de buget, lucru care a reprezentat inca o premiera.Si premierul Sorin Grindeanu a negat, la randul sau, existenta unui conflict intre el si liderul PSD Liviu Dragnea cauzat de decizia abrogarii OUG 13, spunand ca sustinerea acordata de coalitie Guvernului este evidenta si ca a fost impreuna cu Liviu Dragnea la sedinta de grup si in Parlament. Grindeanu a mai spus insa ca decizia de abrogare a fost luata de el, in calitate de sef al Guvernului, in urma evenimentelor din strada.