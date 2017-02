Sorin Grindeanu amana o posibila demitere a lui Iordache: In urmatoarele 2 zile, nu. Ulterior, dupa etapele pe care trebuie sa le trecem in Parlament, voi lua sau va lua o decizie

Intrebat despre o posibila demitere, Grindeanu a urmeaza ca "miercuri sau joi sa ia sau sa iau o decizie".La insistentele presei, Grindeanu a precizat ca "acum, in urmatoarele 2 zile, nu. Dar dupa aceste 2 zile si dupa aceste etape pe care trebuie sa le trecem in Parlament, s-ar putea sa fie inlocuit tot guvernul daca trece motiunea..."Premierul a invocat despre "situatia aparte" de la Ministerul Justitiei, unde posturile de secretar de stat sunt libere, iar daca ar pleca si ministrul "s-ar vacanta aproape toate functiile de conducere din Ministerul Justitiei".Grindeanu a mai afirmat ca i se pare normal ca Iordache sa participa la discutiile si votul din Parlament asupra bugetului pe 2017, avand in vedere ca a muncit la el, si, de asemenea, sa fie prezent la votul asupra motiunii de cenzura."La Ministerul Justitiei este si o situatie aparte, posturile de secretari de stat sunt libere, daca ar pleca ministrul s-ar vacanta toate posturile de conducere. Mi se pare normal sa stea la dezbaterea pentru buget si la motiunea de cenzura, fiind unul dintre actorii evenimentelor din ultimele zile", a afirmat Grindeanu.In ceea ce priveste proiectul de lege de modificarea a Codului penal, anuntat dimineata de Iordache si apoi retractat de Ministerul Justitiei, Grindeanu a afirmat ca "noi, duminica, in sedinta de guvern, am avut doua puncte pe ordinea de zi: abrogarea Ordonantei 13 si s-a revenit la starea initiala, ca si cand acea ordonanta nu a fost, desi sunt articole declarate neconstitutionale. Am cerut Ministerului Justitiei sa dea drumul la o dezbatere. M-am referit strict la acele articole declarate neconstitutionale. La aceste lucruri m-am referit in sedinta de Guvern. Tot ceea ce inseamna modificarile pe articole date de Curtea Constitutionala, trebuie demarate discutiile cat mai repede. Ca o face Ministerul Justitiei, ca o face Parlamentul, ca o face... Academia, aceste discutii trebuie sa inceapa. Nu pe altceva.""Ca este Ministerul Justitiei sau Parlamentul, lucrurile acestea legate de articolele declarate de CCR neconstitutionale trebuie modificate si sa se gaseasca cu calm un punct comun", a adaugat Grindeanu.Intrebat care este temeiul OUG, prin care se suspenda un an plafoanele de creditare, premirul a spus ca a avut o discutie cu ministrul Finantelor si "am inteles ca acest text de lege a fost tot timpul, s-a facut un amendament aseara ca sa fie si mai clar ca nu se pot depasi anumite limite si plafoane. Nu e vreo inventie, lucrurile au stat asa, din ce mi-a spus ministrul Finantelor si anul trecut, daca vorbim de Ministerul Dezvoltarii".Grindeanu a mai precizat ca marti va merge in Parlamentla discursul presedintelui si ca urmeaza sa ii trimita o scrisoare "prin care sa il informez ca a fost abrogata OUG 13"."Cred ca dincolo de ceea ce s-a spus pana acum, aceasta lipsa de dialog si poate neexplicarea si neconsultarea de catre Ministerul Justitiei mai larga - impactul e foarte larg cand discuti despre modificarile Codului penal - e una dintre greseli. Acest semnal este extrem de important, il iau ca atare, ca lucrurile, mai ales in acest domeniu, sa fie facute cat se poate de transparent", a mai spus Grindeanu."Pentru mine semnalul - si de aceea am si luat hotararea ca prim -ministru sa abrog OUG 13 - semnalele care au venit din strada si din alte parti - lumea parea astazi impartita in semnale pro si contra, dar e clar ca acest act a dus la diviziuni, iar asta nu e bine", spune premierul.