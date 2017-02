Liviu Dragnea neaga un conflict cu premierul Grindeanu: Impreuna am luat decizia "inteleapta" a abrogarii OUG 13 cu speranta ca protestele vor inceta

In ceea ce priveste o eventuala demisie sau demitere a ministrului Justitiei, Florin Iordache, Liviu Dragnea spune ca primul ministru i-a comunicat ca va avea o discutie cu Iordache: "Ne-a comunicat ca asta este decizia lui, sa aiba o discutie amandoi si sa ia o decizie."Liviu Dragnea a vorbit si despre modalitatea de adoptare a actelor normative, afimand ca "Astfel de consultari si dezbateri cred, care dureaza o luna, care dureaza doua... opinia publica sa fie informata. Asa cred ca trebuie sa se intample cu orice act normativDeclaratia vine in ciuda faptului ca Guvernul a incercat sa modifice Codul penal si Codul de procedura prin celebra Ordonanta de Urgenta nr. 13, intr-o sedinta a Executivului care a avut loc in seara de 31 ianuarie, fara vreo dezbatere publica.Referitor la protestele masive din strada si la presedintele Klaus Iohannis, Liviu Dragnea a afirmat ca "Sper ca presedintele sa aiba un mesaj echilibrat si un apel la calm."