Catalin Beciu, cel care i-a facut pe protestatari nazisti, animale si cretini, propus pentru excludere din ALDE

Inainte sa imi analizati limbajul folosit in postare, la adresa manifestantilor, va atrag atentia ca m-au facut mizerabil, prin scandări, la maxima audiență, pe toate televiziunile".





"Comisia de Fuziune a ALDE, cel mai inalt for de conducere al partidului Alianta Liberalilor si Democratilor, a hotarat, conform statutului, sa propuna Delegatiei Permanente Nationale excluderea domnului Catalin Beciu, ca urmare a declaratiilor politice grave care au afectat imaginea partidului si care se indeparteaza de principiile liberale, democratice si de respect a drepturilor fundamentale ale cetatenilor, cu referire speciala la libertatea de exprimare.Delegatia Permanenta Nationala va analiza in proxima sedinta propunerea Comisie de Fuziune si va decide pe baza votului membrilor sai", a precizat ALDE, luni, intr-un comunicat de presa.Vicepresedintele ALDE Catalin Beciu, fost secretar de stat in Ministerul Energiei si unul dintre fondatorii partidului, scria in 19 ianuarie pe Facebook , despre protestele impotriva legii gratierii, ca a fost o "manifestatie nazista", iar protestatarii au fost "niste cretini". "Animalelor, mi-e scarba de voi", continua el, care apoi spune ca "face spume". "Jos Kovesi, Iohannis" scrie el, inainte de a afirma ca este "om de afaceri".El a revenit cu o noua postare joi seara dupa ora 21.00, in care reia aceleasi declaratii si afirma: "A doua zi, acesta s-a autosuspendat din functia politica.