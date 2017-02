Mihai Chirica, vicepresedinte PSD, prezinta un sondaj care arata ca PSD a pierdut 23% in Iasi

"Noi ne-am terminat sondajele pe judetul Iasi si am vazut care a fost impactul acelei ordonante asupra credibilitatii PSD. E destul de greu sa surmontezi o pierdere de vreo 23 de procente. Usor, usor, de acum trebuie sa muncim la refacerea increderii. Increderea trebuie sa fie reciproca, nu unilaterala, dar in primul rand trebuie sa ai increderea electoratului. Exista si acel aport emotional, care conteaza foarte mult. L-am bagat la pierderi, dar el se va regla. Usor, usor, lumea o sa inceapa sa revina. Am vazut din ce in ce tot mai multe puncte de vedere optimiste, ca o sa treaca valul si o sa ne reluam activitatile promise. Dar a ramas o stare de neincredere asupra viitoarelor masuri. Mai ales in randul acelora care au fost votantii PSD, nefiind afiliati vreodata la acest curent. Probabil ca ei nu mai pot fi recuperati, s-au dus deja in alte directii. Speram sa ramanem macar cu masa critica pe care trebuie sa o convingem cand se apropie alegerile", a declarat Chirica, intr-un interviu pentru stiripesurse.ro