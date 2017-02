VIDEO Liviu Dragnea: Eu ma consider o persoana foarte cinstita/ Tinta a fost si ramane PSD-ul/ Premierul are toata sustinerea mea

Declaratiile lui Dragnea, dupa sedinta cu parlamentarii PSD:"Am avut o intalnire cu grupurile reunite, era firesc, si-au exprimat fara echivoc sustinerea pentru Guvern, ceea ce era important si pentru premier.Teoretic, nu am avea probleme la motiunea de cenzura.Si colegii mei au spus ca creste nervozitatea in randul simpatizantilor nostri."Ce veti face daca protestele continua? Eu in continuare fac apel la calm. Ceea ce mi-era teama s-a intamplat, un grup de oameni nemultumiti s-au strans la Palatul Cotroceni.O sa vedem ce se intampla in zilele urmatoare, guvernul nu are de ce sa demisioneze.Dar dl Iordache? Am stabilit ca premierul si dl Iordache vor avea o discutie dupa ce pica motiunea.Atata timp cat aceasta stare conflictuala continua in Romania, nimeni nu are de castigat, Romania are de pierdut. Guvernul a fost ales legitim si trebuie sa guverneze in continuare.Unde considerati ca s-a gresit? Poate la comunicare, comunicarea trebuia sa se intample in mod serios a doua zi dupa adoptarea ordonantei. Pe de alta parte, faptul ca atat de multe articole din Codul Penal au fost delcarate neconstitutionale ma face sa cred ca trebuie sa inceapa o analiza serioasa, poate sub egida Academiei, la care sa partcipe asociatiile magistratilor.Zilele trecuta dadeati de inteles ca ar fi oameni din PSD care il asculta pe presedintele Iohannis. Exista infiltrati in PSD?Nu vreau sa dau nume astazi, au fost colegi care au ridicat problema. Vom aborda problema curand.Vor fi excluderi? Vreau ca aceste discutii sa fie lamuritoare pentru a afla taota lumea de ce in astfel de momente exista astfel de pozitii.Va considerati o persoana cinstita?"Ma consider o persoana foarte cinstita, o persoana care a fost condamnata pe marginea unui dosar politic initiat de un procuror care si-a uzurpat calitatile oficiale si care, la ora asta, eu, cel condamnat, nu are hotararea care sa ii spuna de ce a fost condamnat. Daca vi se pare normal ca dupa zece luni un om in Romania sa nu stie pentru ce a fost condamnat, pe de o parte, pe de alta parte, o hotarare incompleta la care lipseste expunerea si motivarea. Codul de procedura penala spune, practic, ca acea hotarare nu exista.Si ca sa inchei: eu nu am furat nimic. Eu am fost trimis in judecata, aduceti-va aminte, acelasi scandal si aceiasi presiune si manipulare ingrozitoare din 2012, cand se spunea ca eu am furat 2 milioane de voturi. Si acum le cauta. O sa vad daca le gasesc pe undeva, in conditiile in care am fost trimis in judecata pentru ceva si am fost condamnat pentru altceva. In prima instanta. In a doua instanta, nu am reusit sa aflu de ce"Exista un conflict intre dvs si premier?Nu are de ce, are toata sustinerea mea, totala. Eu nu am anuntat abrogarea ordonantei, am facut propuneri de detensionare, care ar putea fi inclusiv abrogarea acestei ordonante.Intrebat cum se simte atunci cand vede pancartele de la proteste.Da, tinta a fost si ramane PSD-ul. Imediat dupa alegerile prezidentiale din 2014, a ramas si ramane in continuare PSD-ul, asta e, de fapt, tinta esentiala a presedintelui Iohannis, care se pare ca vrea toata puterea in Romania. Aceste actiuni impotriva mea si a partidului nu au fost numai in aceste zile, au fost incepand cu anul 2015.