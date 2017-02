Tariceanu, un nou atac la justitie intr-un interviu acordat BBC: DNA si serviciile secrete sunt percepute acum ca institutii care nu respeta cadrul legal, corupte ele insele, folosite ca parghii in lupta politica

Declaratiile apar intr-un articol intitulat "Retragere strategica sau < > a Guvernului?", in care Nick Thorpe scrie ca a fost nevoie de o intalnire de urgenta pentru ca Guvernul roman sa abroge propriul decret de urgenta."De ce un guvern - care se bucura de o majoritate confortabila in Parlament - sa se comporte asa? L-am intrebat pe Calin Tariceanu, presedintele Senatului si liderul ALDE. Fost prim-ministru, domnul Tariceanu admite ca actiunile Guvernului si modul in care acestea au fost comunicate au dovedit lipsa de tact. Cu toate acestea, Tariceanu insista ca erau bine intentionate. Liderul ALDE respinge ideea ca acest conflict este o lupta intre oficiali corupti si o societate care lupta impotriva coruptiei", scrie BBC."Regret sa trebuie sa spun asta, dar sistemul judiciar din Romania nu este independent, iar aceasta este clar problema care trebuie sa fie abordata in viitor", a declarat Tariceanu, desenand imaginea unor procurori, in special procurori DNA, care lucreaza mana in mana cu serviciile secrete. De asemenea relateaza BBC, presedintele Senatului mai spune ca procurorii sunt mana in mana cu judecatorii si incalca libertatile civile intr-un mod nemaiintalnit din periooada comunista."DNA si servciile de informatii sunt percepute acum ca institutii care nu respecta cadrul legal, care sunt corupte ele insele si folosite ca parghii importante in lupta politica din Romania", a declarat Tariceanu pentru BBC.