PNL cere demisiile lui Grindeanu, Dragnea si Iordache. Raluca Turcan: In acest moment, problema s-a mutat de la Guvern la Parlament

Partidul national Liberal a cerut luni demisia premierului Sorin Grindeanu, a presedintelui Camerei Deputatilor Liviu Dragnea si a ministrului Justitiei Florin Iordache. Presedintele interimar al PNL Raluca Turcan a aratat ca demiziile celor 3 reprezinta un act firesc in conditiile in care "Guvernul a gresit in mod capital" iar Liviu Dragnea este autorul "moral, autorul de facto al acestei lovituri la adresa oamenilor cinstiti". "In acest moment, problema s-a mutat de la Guvern la Parlament", a completat Raluca Turcan, referindu-se la trasnformarea OUG 13/2017 intr-un proiect de modificare a Codului Penal care va intra luni in dezbatere publica.