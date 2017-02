Organizatia PSD Vaslui pregateste un miting de sustinere a Guvernului

"Acum, niste opozanti ai Guvernului fac un miting politic si se vede cu claritate scopul initial al acestuia. Aceasta manifestare de forta nu poate fi pusa in balanta cu alegerile, de aceea examinam posibilitatea organizarii unui miting de sprijin la Vaslui, adunare la care ar putea participa peste 10.000 de oameni. In masura in care batalia politica va continua in acest fel, trebuie asigurata o coerenta", a explicat Dumitru Buzatu.In ultimele zile, sute de persoane au protestat la Vaslui si Barlad fata de adoptarea OUG nr. 13/2017, privind unele modificari aduse Codurilor Penale. Dupa abrogarea respectivei ordonante, protestatarii au cerut demisia Guvernului Grindeanu.