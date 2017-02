Dacian Ciolos: Nimeni, niciodata, nu va mai putea guverna pe ascuns in Romania. Aceste zile sunt despre o societate matura

Nimeni, niciodata, nu va mai putea guverna pe ascuns in #Romania.Sute de mii de romani au iesit in strada pentru apararea democratiei, a statului de drept, pentru o justitie puternica si pentru o societate bazata pe valori.Sute de mii de romani cer o Romanie cinstita, deschisa, europeana.Sute de mii de romani cer o altfel de guvernare: onesta, transparenta, numai in slujba cetatenilor.Aceste zile nu sunt numai despre abrogarea unei ordonante de urgenta, ci despre o societate matura care spune stop minciunii si populismului.Nu sunt numai despre o lege pusa pe hartie, ci despre moralitate si despre constiinta colectiva, despre viitorul nostru ca natie.In aceasta seara, sute de mii de romani lumineaza sufletul tarii.