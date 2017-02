Chirica, primarul Iasului: Ministrul justitiei a compromis ministerul/ Trebuie sa aratam ca PSD 2017 nu e cel din 2000, trebuie sa aflam care este mersul PSD de acum incolo

"Putem spune ca principalul pas s-a facut cu abrogarea. Sper sa fie isi creeze efectul dorit, ca sa nu fie o capcana care sa arunce in neincredere formula guvernamentala.Ministrul justitiei a compromis ministerul si nu mai poate emite niciun alt act pentru ca ar fi lovit de neincredere si dorinta celor din strada pentru a putea sa isi auda punctul de vedere este legitima. Trebuie respectata, dar nu incurajata, dar Romania nu trebuie sa fie o tara guvernata din strada.Ar trebui sa aratam ce e in programul de guvernare, ce s-a facut si ce se poate face.Sunt lucruri de partid - pe care partidul nostru trebuie sa le rezolve, sa aflam care e mersul PSD de acum incolo. Sa ne pregatim pentru 2019- 2020. Vor fi campanii grele. Trebuie sa aratam ca PSD 2017 nu e cel din 2000.Nu am vazut forma finala, cred ca nu are nicio capcana - nici din punct de vedere al procedurii sau textului. Un al doilea val de neincredere cu o astfel de dilema ar fi fatal pentru PSD", a declarat Mihai Chirica, citat de site-ul Digi24.