PNL nu renunta la motiunea de cenzura, dupa abrogarea "ordonantei Dragnea". Turcan: "Guvernul a recunoscut ca a gresit"

Motiune de cenzura si caderea guvernului;

Dezbatere reala in parlament si punere in acord a celor 2 coduri cu deciziile CCR;

Declaratiile lui Turcan:"Este o situatie de emotie sociala si ea trebuie tratata democratic si cu ratiune. Faptul ca Guvernul a abrogat ordonanta inseamna ca a recunoscut ca a gresit. Acest lucru este foarte clar. Insa mutarea atentiei de la guvern la parlament, unde PSD-ALDE au majoritate, nu rezolva problema de fond.Pentru ca aceasta emotie sa fie temperata, este nevoie de garantii din partea domnilor Dragnea, Grindeanu si Tariceanu, ca au inteles mesajul strazii, ca nu vor adopta masuri pentru salvarea protejatilor politici si ca nu vor intreprinde masuri care sa slabeasca actiunea Justitiei.Oamenii asteapta garantii ca astfel de derapaje de la egalitatea in fata legii, stat de drept cu institutii puternice nu se vor mai repeta.In fata atitudinii arogante a Coalitiei PSD-ALDE, consideram ca trebuie folosite mijloace democratice si institutionale, care, in viziunea Partidului National Liberal sunt urmatoarele:As vrea sa accentuez un lucru: Nu dorim sa valorificam politic protestele de strada. Vrem sa avem un comportament onest, transparent si predictibil, exercitat cu buna credinta.Primii care trebuie sa inteleaga ceva din aceasta uriasa energie a romanilor suntem noi, PNL. Intre cei care au iesit in strada multi oameni care in trecut au votat PNL dar care in ultimii ani s-au indepartat de PNL din cauza limbajului dublu si al standardelor duble aplicate in multe situatii.Ca Guvernul nu invata nimic, e regretabil. Dar noi avem obligatia sa ascultam vocea onesta a oamenilor din strada."