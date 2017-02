Remus Borza, deranjat de intrebarile presei dupa ce a vorbit de "razboi civil": Guvernul a dat bani si institutiilor media

Remus Borza a fost intrebat de jurnalisti despre declaratiile sale anterioare, privind riscul "razboiului civil" in Romania din cauza protestelor, el reluandu-si argumentatia ca "fuge toata lumea ca dracu de tamaie, pleaca investitorii" din cauza situatiei din tara."Dragii mei, simplele proteste - ca sunt de 100 de mii, 200 de mii, 300 de mii de oameni in strada, in toate marile orase, creaza prejudicii ireparabile Romaniei in imaginea externa. Iubitilor, aici e foarte multa ipocrizie si vorbim de un dublu standard", a afirmat el.Deputatul a invocat si exemplul din Statele Unite ale Americii, unde oamenii protesteaza fata de masuri mult mai controversate luate de Donald Trump, insa presedintele SUA nu da inapoi si isi face treaba. Fiindu-i atrasa atentia de catre un jurnalist ca diferenta este ca in SUA masurile sunt unele anuntate inca din timpul campaniei electorale, pe cand modificare Codurilor penale nu a fost anuntata de PSD, Borza s-a contrazis pe aceasta tema, afirmand ca nici in SUA nu se stia decat despre zidul cu Mexicul.El s-a intors catre jurnalistul care i-a facut aceasta observatie: "Care e vina Guvernului Grindeanu, ca a dat la toata lumea? Inclusiv la institutiile media. TVR, ca il vad acum foarte virulent, 124 de milioane de lei anul trecut, anul asta a ajuns la 950 de milioane".Deputatul a afirmat ca el sustine organizarea unor contramanifestatii."Si simpatizantii si membrii majoritatii PSD-ALDE clocotesc in tara, pentru ca eu au realizat ca vorbim de o manipulare cat se poate de grosolana si evidenta si un atac la adresa institutiilor de baza ale statului (...) Parerea mea personala, ar trebui sa avem o contramanifestatie in toata tara. Sa aratam tuturor, ca exista o alta majoritate, chiar daca e o majoritate tacuta", a spus el. Deputatul ALDE Remus Borza a declarat, duminica, in Parlament, in timpul dezbaterilor asupra bugetului CSM , ca discutiile ar trebui suspendate deoarece "convulsiile sociale" din strada afecteaza cresterea economica a tarii si pot duce la scaderea PIB-ului. El si-a avertizat colegii ca exista posibilitatea unei lovituri de stat si a unui razboi civil.