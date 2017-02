Ministrul pentru relatia cu Parlamentul: Daca exista un proiect de lege pentru abrogarea acestei ordonante, care sa fie trimis catre Parlament, cred ca este varianta cea mai buna

"Cred ca vom sustine, in primul rand, varianta care este legala. O sa vedem la ora 14.00, in momentul in care va incepe sedinta de Guvern exact care este propunerea. Cu certitudine va fi o propunere din punct de vedere legal fara probleme, astfel incat situatia din strada sa se poata dezamorsa. Cred ca avem mult prea multe de facut din programul de guverare, romanii au alte asteptari de la Guvernul Romaniei", a afirmat Gratiela Gavrilescu, fiind intrebata ce varianta va alege Guvernul in privinta OUG de modificare a Codurilor penale.Ministrul si-a exprimat increderea ca oamenii care protesteaza se "vor retrage" in zilele imediat urmatoare."Eu consider ca toti cei care au fost indreptatiti sa iasa in strada, de maine, de poimaine bineinteles se vor retrage si vor fi cu gandul cum sa isi creasca mai bine copiii si sa aiba grija de tot sistemul nostru national", a precizat ea."O sa se poarte o discutie, o sa alegem varianta din punct de vedere legal cea mai buna pentru ca pe noi asta ne intereseaza, cea mai buna din punct de vedere a legii. Daca exista un proiect de lege pentru abrogarea acestei ordonante, care sa fie trimis catre Parlament, cred ca este varianta cea mai buna, din punctul meu de vedere", a spus Gavrilescu, potrivit Agerpres.