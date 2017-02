Tariceanu: Ambasadorii de la Bucuresti nu pot sa recunoasca ca au stat degeaba la Bucuresti si ca au inchis ochii

Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat, sambata, la Antena 3, ca sunt ambasadori acreditati la Bucuresti care "au stat degeaba" si nu au semnalat ca exista institutii care isi depasesc atributiile afectand astfel respectarea Constitutiei si a drepturilor si libertatilor cetatenesti, transmite News.ro.





"Cei care sunt acreditati ambasadori la Bucuresti de ani de zile in momentul asta nu pot sa recunoasca ca au stat degeaba la Bucuresti si ca au inchis ochii si ca nu vad ca sunt institutii care functioneaza in afara cadrului legal si constitutional si care afecteza drepturile si libertatile cetatenilor, care nu ar fi admise in alt locuri din Uniunea Europeana, dar in Romania sunt perfect tolerabile pentru ca aceasta cruciada impotriva coruptiei sa indreptateasca UE sa spuna <<Uite, domnule, am avut un experiment in Romania si experimentul a reusit>>", a declarat copresedintele ALDE.





Calin Popescu-Tariceanu a afirmat ca "tabloul deplorabil" al democratiei in Romania este ignorat de catre Comisia Europeana cu complicitatea unor ambasadori acreditati la Bucuresti.





"Pe mine ma intereseaza ca Romania sa fie o tara in care oamenii sa fie cu adevarat liberi, ca Romania sa fie o tara demna si o tara suverana. Ma intereseaza in planul doi relatia aceasta (cu amabasadele - n. red.). Imi doresc sa fie buna, dar nu cu orice pret, adica Romania sa fie o tara plecata pe care europenii si-o doresc lasata undeva la marginea Europei", a conchis Tariceanu.