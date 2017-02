Tariceanu: Guvernul nu e vinovat, vinovati sunt cei care au facut campanie de dezinformare/ Se pare ca presedintele are un plan care sa duca la schimbarea Guvernului

"Guvernul nu e vinovat, sunt vinovati cei care au facut campanie de dezinformare pentru ca, in esenta, oamenii care s-au mobilizat acum, cetatenii care au iesit in strada or sa spuna: 'Am iesit degeaba, pentru ca era legal, era constitutional, era justificat, era oportun?' Nu, ei s-au ambalat, au fost indusi in eroare, foarte multi probabil ca la un moment dat or sa aiba un moment de luciditate - 'Am gresit, dar asta este, nu se mai repeta'. Deci mi-as dori foarte mult sa vad un presedinte intelept, nu un presedinte care incita la violenta, la tulburari, la neliniste, pentru ca e in defavoarea tarii", a declarat Tariceanu la Romania TV.El a adaugat ca si simpatizantii coalitiei PSD-ALDE au dorit sa iasa in strada, existand insa "riscul foarte mare ca Romania sa fie aruncata in aer". "Este o fisura in societate. Din pacate, foarte multi oameni se lasa antrenati, poate si de o parte si de alta, in atitudini extremiste, pe care eu le refuz", a adaugat presedintele Senatului."Se pare ca discutia pe care am avut-o cu presedintele, imediat dupa alegeri, nu era un simplu bluf. Se pare ca are un plan care sa duca la schimbarea Guvernului si la instalarea guvernului lui, asa cum a facut si in 2015, dupa accidentul de la Colectiv. Si acest lucru e foarte grav pentru ca presedintele trebuie sa respecte ordinea constitutionala, trebuie sa respecte rezultatul alegerilor, chit ca ii convin sau nu ii convin, trebuie sa respecte vointa cetatenilor', a mai afirmat Tariceanu, sambata seara, la Romania TV.El a subliniat ca principalul rol pe care un presedinte il are este "acela de a respecta legalitatea si Constitutia"."Daca nu respecta principiile democratice, sigur ca orice presedinte se descalifica, chiar daca pe moment poate profita de tulburarea, de nelinistea de enervarea oamenilor, a unei parti din public. Presedintele vrea sa profite de aceasta situatie si cred ca, daca nu va da un mesaj si el in sensul de a arata ca este momentul sa punem punct acestei tulburari care afecteaza Romania si mai ales marile orase de cateva zile, face o greseala mare", a adaugat Tariceanu.Seful Senatului a mai declarat ca premierul si ministrii au dreptul sa decida asupra unor optiuni politice, iar Directia Nationala Anticoruptie nu are dreptul sa ancheteze, acest lucru urmand a fi semnalat ambasadorilor si reprezentantilor Parlamentului European.El a denuntat "intentia nepermisa a DNA in a ancheta deciziile politice ale Guvernului"."E un lucru care nu exista in nicio tara democratica, nici in Statele Unite, nici in tarile europene, nicaieri. Asta este modelul, atentie, de democratie controlata tip Putin - Rusia, unde conduce procuratura cu KGB-ul, care si-a schimbat acum denumirea. La noi, in povestea asta nu putem sa spunem ca s-au implicat serviciile. Este, insa, mentalitatea procurorilor comunisti care revine in capul conducerii DNA. Asta este modelul comunist. Premierul nu trebuie sa spuna ca nu are imunitate, sa se fereasca, pentru ca nu a facut nimic ilegal. Premierul, impreuna cu ministrii Cabinetului, au dreptul sa decida asupra unor optiuni politici, nu are dreptul sa ancheteze DNA-ul. Asta este problema. Asta e un abuz de putere neimaginat. Si saptamana viitoare, cand voi avea discutiile si cu ambasadorii si cu reprezentanti la nivelul Parlamentului European, voi semnala acest lucru fara niciun fel de retinere. O sa-i intreb: 'Voua vi se pare normal asa ceva? Despre ce vorbim in Romania?" a afirmat Tariceanu la Romania TV.Potrivit acestuia, nu exista un control si un echilibru reciproc al puterilor de stat."Sunt puteri scapate de sub control. DNA ar trebui sa raspunda - pentru ca exista CSM care ar trebui sa observe aceste lucruri. Eu vad ca CSM este ocupat, prin declaratiile pe care le-a facut, sa devina jucator politic, sa spuna care este politica penala in Romania pe care sa o decida Parlamentul si Guvernul. Dar, aceste lucruri nu le vede. De-aia spun ca exista un dereglaj grav la nivelul functionarii institutiilor importante", a adaugat Tariceanu.Tariceanu a precizat si ca a discutat cu unii ambasadori si are programate in perioada urmatoare o serie de intalniri cu partenerii externi pentru a explica situatia din tara, mentionand ca il felicita pe premierul Sorin Grindeanu pentru decizia de abrogare a ordonantei privind Codurile Penale."Cu unii din ambasadori am discutat si eu, nu cu toti. Am programate o serie de intalniri in perioada urmatoare. S-a intalnit premierul Grindeanu, s-a intalnit ministrul de externe, s-a intalnit Liviu Dragnea (cu ambasadori - n.r.). Eu o sa fac si eu probabil niste deplasari externe ca sa explicam partenerilor nostri externi care este situatia', a spus Tariceanu, la Romania TV.El a spus ca pentru multi straini lucrurile au o interpretare "simplista"."Privit din afara lucrurile au fost prezentate in felul urmator, pentru multi straini. Ei considera ca in Romania exista doua grupuri, doua tendinte: cei buni care vor sa continue in Romania lupta impotriva coruptiei si, eventual, il au in frunte pe presedinte si cei rai, in care probabil ma aflu si eu, care vor sa renunte la lupta impotriva coruptiei si sa lase coruptia sa revina (...). Fata de aceasta interpretare simplista, ca sunt unii buni care nu vor coruptie si sunt unii rai care, eventual, ar vrea, eu am sa va spun ca lucrurile sunt mult, mult mai complicate. In Romania nu este vorba de lupta anticorptie (...). Ce se intampla in Romania de astazi este o lupta foarte dura intre cei care au acaparat puterea reala in Romania, care sunt foarte oculte, nu au legitimitate, ma refer la institutiile de forta si care il sustin pe presedintele Iohannis. (...) Aceste forte sunt contrapuse fortelor legitime, Parlamentul si Guvernul", a explicat Tariceanu.Presedintele Senatului a mai spus ca, in perioada urmatoare, va exista un plan de actiune si comunicare a "lucrurilor esentiale" pe care si le doresc romanii, iar premierul Grindeanu a luat "cu responsabilitate" decizia de abrogare a ordonantei 13."In perioada urmatoare va exista un plan de actiune si de comunicare pe lucrurile esentiale pe care romanii si le doresc si nu ne lasam antrenati in acest joc in care sa stam sa dam explicatii nesfarsite. Eu cred ca Guvernul condus de premierul Grindeanu a luat o hotarare de foarte multa responsabilitate. Il felicit pentru acest lucru. Apreciez acest gest si sper ca oamenii sa aprecieze si trebuie sa ne punem la treaba. Am fost votati de oameni nu ca sa stam intr-o disputa', a adaugat Tariceanu.El a sustinut ca decizia de retragere a ordonantei s-a facut luand in calcul si faptul ca simpatizantii coalitiei la guvernare doreau sa iasa la manifestatii, existand riscul unor ciocniri violente.