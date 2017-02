Nicusor Dan: O victorie uriasa a strazii/ Grindeanu a mintit si in seara asta, trebuie doar sa abroge OUG si sa plece/ Proiectul de lege privind gratierea trebuie respins

Presedintele USR Nicusor Dan afirma sambata seara ca decizia premierului Sorin Grindeanu de a abroga ordonanta de modificare a legislatiei penale reprezinta "o victorie uriasa a strazii", adauga insa ca Grindeanu "a mintit" cand a spus sambata seara ca proiectul ordonantei a vrut sa puna in acord deciziile Curtii Constitutionale cu legislatia si ca acesta "trebuie sa plece". El spune si ca proiectul de lege privind gratierea trebuie respins urget in parlament.Mesajul lui Dan, publicat pe Facebook:"Este o victorie uriasa a strazii, de care toti politicienii vor tine cont de acum incolo. Respect pentru toti cei care au iesit in strada in orasele din Romania si din afara.Presiunea trebuie sa continue cel putin pana la respingerea in regim de urgenta a proiectului de lege privind gratierea, pe care Guvernul l-a depus la Parlament.Grindeanu a mintit si in seara asta cand a spus ca proiectul ordonantei a vrut sa puna in acord deciziile Curtii Constitutionale cu Legea.Cu un tupeu nemasurat, Grindeanu s-a oferit sa discute cu reprezentantii partidelor modificarea Codului Penal, PORNIND DE LA ACTUALUL TEXT AL OUG, mai putin limita de 200.000. Nu se pune problema ca Grindeanu sa conduca discutiile pe acest subiect si cu atat mai putin ca dexbaterea sa plece de la actualul text. Grindeanu trebuie doar sa abroge OUG si sa plece."