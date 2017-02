Turcan: "Este nevoie de renuntarea la toate incercarile de a lovi in DNA. Consideram ca pericolul nu a trecut complet"

Mesajul publicat de Turcan pe Facebook imediat dupa anuntul lui Grindeanu:"Consideram ca ar fi utile o serie de clarificari, care sa dea incredere ca domnii Dragnea, Grindeanu si Tariceanu au pus capat definitiv incercarilor de a salva protejatii politici.Este nevoie de asigurari publice si este nevoie de renuntarea la toate incercarile de a lovi in DNA sau in alte institutii cu responsabilitati in lupta anti-coruptie.Am vazut in aceste zile tendinta naturala a PSD si ALDE spre abuz, spre o guvernare in interesul unui cerc restrans de persoane cu protectie politica.Consideram ca pericolul nu a trecut complet. Ar fi o crima ca Romania sa se intoarca la arbitrariul legal din anii 90. Oamenii de buna credinta trebuie sa ramana vigilenti.Tratamentul egal in fata legii este cel mai puternic element de coeziune interna pentru statele democratice.In aceste zile, mesajul oamenilor a fost foarte clar. Romanii vor o guvernare europeana, vor decizii in interesul celor multi."