Tariceanu: Am luat decizia sa retragem, sa abrogam OUG pe justitie

"Am luat aceasta decizie - sa retragem ordonanta, sa o abrogam, ca nu are niciun fel de dedicatie pentru cineva si ca oamenii sa inteleaga in final ca nu acesta a fost scopul nostru de a ne apara cumva de justitie. (...) Nu e vorba de a ceda in fata unui adversar, ci de a avea intelepciunea de a ne gandi la interesul tarii, la interesul major al Romaniei. Si tocmai pentru ca aceasta ordonanta nu are niciun fel de ascunzisuri, niciun fel de dedicatie speciala, de ce sa nu aratam ca putem sa o retragem pentru ca nu avem nici un fel de interes personal", a anuntat Tariceanu, la Romania TV.