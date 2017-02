Carmen Dan, despre o retragere a OUG privind Codurile: Orice solutie ce duce la detensionarea situatiei e benefica

"Apreciez ca orice solutie care ar duce la detensionarea situatiei este benefica", a declarat ministrul de Interne la Parlament.Ea a explicat ca a avizat favorabil aceasta OUG, deoarece exista prevederi in competenta exclusiva de implementare a Inspectoratului General al Politiei Romane.Despre un eventual miting organizat de PSD, Carmen Dan s-a declarat convinsa ca social-democratii se vor strange intr-o sedinta de analiza si vor lua cea mai buna decizie."Nu discutam despre astfel de solutii. Din perspectiva ministerului, obiectivul nostru este sa ne luam toate masurile pentru a nu ajunge in situatia sa avem violente in strada. Noi incercam sa protejam cetatenii, sens in care am transmis un set de recomandari pe toate canalele de comunicare ale ministerului, inclusiv prin Jandarmerie, Politie si celelalte arme si rugam cetatenii sa aprecieze si sa fie atenti la aceste semnale", a spus ministrul de Interne, intrebata daca se asteapta la violente in strada, in contextul in care PSD ar putea organiza un miting.