Ecaterina Andronescu: A fost o greseala aceasta ordonanta si cred ca daca presedintele Dragnea o corecteaza, face ceea ce trebuie

Senatorul PSD Ecaterina Andronescu considera ca OUG privind modificarea Codurilor penale a fost o greseala si spune ca, daca liderul social-democratilor, Liviu Dragnea, o corecteaza, va face ce trebuie, informeaza Agerpres.





"Sper sa se gaseasca solutia cea mai profesionista si corecta cu putinta, in asa fel Romania sa isi vada de drumul ei, asa cum cred ca are dreptul fiecare dintre cetatenii acestei tari. Adica o Romanie in care sa ne putem creste copiii si nepotii, o Romanie in care sa putem spera ca ziua de maine este mai buna decat ziua de ieri. Dupa opinia mea, cred ca a fost o greseala aceasta ordonanta, a fost greseala si pe fond si cred ca daca presedintele Dragnea o corecteaza, face ceea ce trebuie", a declarat Ecaterina Andronescu, sambata, la Romania TV.