Emil Constantinescu solicita majoritatii parlamentare PSD - ALDE sa ceara Guvernului abrogarea OUG nr. 13/2017

"Avand in vedere degradarea accelerata a climatului social si a cooperarii dintre institutiile statului, care pot aduce grave prejudicii securitatii nationale si pot intrerupe cursul ascendent al dezvoltarii economice a Romaniei, considerand justificate demonstratiile de protest ale cetatenilor din Capitala si din alte mari orase ale tarii, solicit majoritatii parlamentare PSD - ALDE sa ceara Guvernului abrogarea Ordonantei de Urgenta referitoare la modificarea Codului penal si sa asigure promovarea in Parlament a unui proiect de lege care sa fie dezbatut in procedura normala, alaturi de proiectul Legii de gratiere", a precizat fostul sef al statului intr-o declaratie de presa transmisa sambata si citata de Agerpres.El a adaugat ca, in acest fel, toate partidele parlamentare vor avea posibilitatea sa exprime puncte de vedere documentate, la fiecare articol supus dezbaterii parlamentare, in totala transparenta fata de opinia publica. Se va evita, totodata, posibilitatea ca partidele politice sa deturneze in scopuri partizane obiectivul principal al manifestatiilor de protest - eliminarea coruptiei, din toate sectoarele societatii, a mentionat Constantinescu.El a propus, in paralel cu dezbaterea parlamentara, organizarea unei largi dezbateri in cadrul societatii civile, sub egida Academiei Romane, cu participarea profesorilor si cercetatorilor de la Facultatile de Drept ale Universitatilor din Bucuresti, Cluj-Napoca, Iasi, Timisoara, a institutelor de cercetari juridice, a asociatiilor magistratilor si a asociatiilor civice cu expertiza in domeniul legislatiei."Obiectivele acestei dezbateri ar trebui sa fie: ordinea constitutionala; separatia puterilor in stat; masuri de prevenire a coruptiei si a abuzurilor, pentru a impiedica venirea altor persoane corupte in locul celor anchetate, judecate sau condamnate; edificarea unei economii concurentiale sanatoase, eliberata de interventii oculte. Cred ca Romania nu este in situatia de a primi lectii de democratie de la niciun alt stat din UE sau din alta parte a lumii si poate sa-si rezolve singura problemele interne, apelul la orice instante straine fiind rusinos", a mai apreciat Constantinescu.In contextul in care in aceste zile au fost evocate manifestatiile din timpul Revolutiei si cele din Piata Universitatii, Constantinescu a rememorat acele zile, mentionand ca a deschis balconul Facultatii de Geologie din Piata Universitatii, pentru a permite exprimarea libera a ideilor in manifestatia maraton pentru democratie din aprilie - iunie 1990."In discursul pe care l-am tinut in 15 noiembrie 1990, la mitingul de infiintare a Aliantei Civice, in fata a peste o jumatate de milion de oameni, m-am opus inlaturarii prin forta a conducerii politice de atunci si am pledat pentru o schimbare democratica, prin alegeri parlamentare si prezidentiale. Dupa ce am fost ales presedinte, prin votul a peste sapte milioane de cetateni romani, m-am dus la Bruxelles si Strasbourg pentru a anunta ca Romania nu mai accepta monitorizarea pentru nerespectarea drepturilor omului si aceasta a fost imediat ridicata de Consiliul Europei. Am lansat, impreuna cu presedintele Clinton, in 1997, la Bucuresti, Parteneriatul strategic cu SUA, care a fost consolidat in anul 2000", a afirmat el.Constantinescu a mai precizat ca a reusit sa deschida negocierile de aderare la Uniunea Europeana, in 1999, si sa asigure integrarea Romaniei in NATO, in valul al doilea."In toata acea perioada, nimeni din strainatate nu si-a permis sa dea indicatii Romaniei, tara noastra fiind prezentata de sefii de stat occidentali ca un model de rezolvare a problemelor interetnice si ca un lider regional. Am declansat prima mare campanie impotriva coruptiei. Am reusit sa depasim o grava criza financiara, sa asiguram, in anul 2000, prima dezvoltare economica sanatoasa, sa rezolvam disputele dintre institutii prin dialog respectuos si sa redam oamenilor sentimentul libertatii. Toate acestea s-au putut realiza pentru ca in acei ani grei a existat o exceptionala solidaritate civica, iar cetatenii au acceptat sa plateasca pretul dur al tuturor reformelor. Multi dintre cei care au luptat cu peste doua decenii in urma pentru schimbarea regimului totalitar si a sechelelor lui au parasit aceasta lume. Sper ca idealurile pentru care ei au luptat sa ramana vii in prezent si o sursa de inspiratie in vremurile ce vor veni", a conchis fostul presedinte.