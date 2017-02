Dragnea, cu o zi inainte de protestul urias anuntat duminica, spune ca "se poate vorbi chiar de abrogarea OUG" pentru a iesi din "impas"

"O sa propun o solutie de stingere a conflictului pe care sper s-o accepte premierul in legatura cu OUG. Eventual se poate vorbi chiar de abrogarea OUG, daca premierul accepta", a spus Dragnea adaugand ca face acest lucru "cu speranta ca acest lucru ii va convinge si pe membrii si simpatizantii nostri sa nu iasa in strada, escaladand tensiunile"."Pot spune ca membrii si simpatizantii PSD nu mai pot fi tinuti in frau, oamenii vor sa iasa in strada pentru a-si exprima dezaprobarea profunda fata de miscarea de inspiratie sorosista la care asistam. Partidul se organizeaza singur. Simt ca nu voi mai putea sa tin in frau, de la centru, presiunea din organizatiile din tara, care pot aduce in strada, la Bucuresti, aproape un milion de oameni. Ca urmare, am decis sa ma intalnesc cu partenerii de coalitie si cu premierul pentru a le propune o solutie de iesire din impas", a declarat Dragnea, potrivit sursei citate."Nu vreau sa existe in conflict romani contra romani si sa se rupa Romania in doua. Pentru ca nu se mai poate discuta cu argumente rationale, ci ne confruntam cu o masina de dezinformare incredibila in timp ce Romania are nevoie de liniste si stabilitate pentru a putea inainta spre prosperitate, dezvoltare si democratie", potrivit declaratiei pentru DC News.